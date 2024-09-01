بدورته السادسة… فعاليات أدبية وفنية منوعة في مهرجان أوغاريت الأثري

اللاذقية-سانا

في حاضرة أوغاريت “رأس شمرا” وهوائها الطلق أقام ملتقى القنديل الثقافي مهرجان أوغاريت الأثري في دورته السادسة حافلاً بالفعاليات الأدبية والفنية التي تؤكد على أهمية هذه الحضارة وما قدمته للعالم من إرث ثقافي.

المهرجان الذي أقيم بالتعاون مع مديرية الثقافة وفرع نقابة المهندسين تضمن إلقاء القصائد الشعرية التي تغنت بتاريخ وحضارة أوغاريت والوطن و فقرات تمثيلية توضح خطر التعدي على الآثار والاهمال الذي يحيط ببعضها إضافة إلى فقرات غنائية من التراث الشعبي في الساحل السوري ومشاركة للفنان عبد الغني دمياطي بلوحات فنية تشكيلية من وحي المناسبة.

كما شمل المهرجان مشاركات للأطفال بلوحات فنية وشعرية وتركيب لوحة دلالة طرقية على مدخل الموقع تحمل اسم أوغاريت باللغتين العربية والأوغاريتية.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح مدير ملتقى القنديل الثقافي حيدر نعيسه أن هذا المهرجان هو إحياء لذكرى أوغاريت العظيمة ودورها الحضاري و الثقافي العالمي وإقرار بفضلها على البشرية جمعاء من خلال اختراع الأبجدية الأولى في العالم وتحويل الأصوات والرموز إلى حروف سهلة الاستعمال تحفظ وتؤرخ الكتابة والفكر والفن والأدب والعلوم مبيناً أن خمسين جامعة في العالم تدرس اللغة الأوغاريتية اعترافاً بدورها العظيم في الشرق القديم الذي وجد منذ حوالي 1330 ق.م ومازال مستمراً إلى يومنا هذا.

وأشارت منسقة المهرجان أحلام الرفاعي إلى أن اوغاريت هي مهد الحضارة والأبجدية وأن إحياء المهرجان من هذا الموقع يهدف إلى إيصال رسالة بأن أرض سورية أرض الثقافة والفكر والابداع ومنها يشرق التاريخ.

وأكدت الشاعرة سارة خيربك أنه يحق لنا ان نحتفي بأوغاريت ونحن على أرضها نعانق آثارها ونستمد منها القوة والفخار.

ولفت الشاعر هيثم بيشاني إلى أن حضارة أوغاريت سطعت في أرجاء العالم وهي اختصار لحضارة المشرق فمنها استمدينا أقدم نوتة موسيقية في العالم وأول أبجدية وهما أساس المعرفة والقيم الإنسانية.

غفار ديب

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