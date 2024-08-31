بدء فعاليات “نور من حلب” بنسختها الثالثة

حلب-سانا

أطلقت مطرانية حلب والإسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس اليوم النسخة الثالثة من فعاليات “نور من حلب” السنوية ضمن كاتدرائية النبي الياس والتي تستمر لأسبوع كامل وتتضمن جولات ثقافية في حلب القديمة وأمسية إنشادية ونشاط توعية أسرية ومعرضا للمأكولات التراثية.

وبيّن متروبوليت أبرشية حلب والإسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أفرام معلولي أن فعاليات الأسبوع تتخذ من النور رمزاً للإضاءة على القيم الإنسانية والروحية ومحاكاة اهتمام الشباب ونشر الوعي الأسري والمجتمعي والثقافي لدى فئة الشباب والعائلات من خلال نشاطات متنوعة.

ومن مسؤولي الفعالية، نوهت سونالي غزال بأهداف الفعالية في إبراز دور الهيئات العديدة التابعة للأبرشية في تقديم الخدمات الكافة للمجتمع ونشر الوعي في تقاسم معاني الحب والأخوة مع الآخر بمجالات عدة.

وتحدثت مسؤولة الحركة الشبيبية الأرثوكسية رولا كركوريان عن مكانة فعاليات “نور من حلب” كمنصة تتشارك فيها الفئات العمرية كافة بتنفيذ الرسالة والهدف ما يعكس نشاط الحركة بتأسيس حوار فعال بين الأجيال.

ولفت مسؤول الفرق الشبيبية باسل شكري إلى المشاركة الواسعة لفئة الشباب في الفعالية بهدف تعزيز معاني التطوع لديهم وتقديم مثال عملي لتحمل المسؤولية تجاه المجتمع بكافة فئاته وشرائحه.

وعن مشاركة ذوي الإعاقة، أشار مسؤول مجموعة إيمان ونور غابرييل شكر إلى خصوصية فعاليات “نور من حلب” في تخصيص حيز لذوي الإعاقة بغية تحقيق دمج فعال بينهم وبين المجتمع وتشجيعهم على تنمية قدراتهم وإمكاناتهم، بالإضافة إلى نشر ثقافة تقبل ذوي الإعاقة وحسن معاملتهم بناء على القيم الإنسانية والمحبة.

أوهانيس شهريان

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