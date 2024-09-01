الفارس غالي الزيبق بطلاً للفئة العليا ببطولة دمشق الدولية لقفز الحواجز

ريف دمشق-سانا

توج الفارس غالي الزيبق بلقب بطولة الفئة العليا ببطولة دمشق الدولية لقفز الحواجز التي اختتمت اليوم في نادي الباسل بالديماس بريف دمشق وذلك على أرضية المرمح الاولمبي.

وظفر الزيبق بلقب الفئة العليا بعد حلوله أولاً بنهائي هذه الفئة لارتفاع 140 سم وجاءت الفارسة شام الأسد بالمركز الثاني والفارسة بشرى الأسد بالمركز الثالث.

كما نالت الفارسة شام الأسد لقب الفئة المتوسطة “ميديوم تور” لارتفاع 130 بعد أن حلت بالمركز الأول بنهائي هذه الفئة تاركة المركز الثاني للفارس الحسن النقري والثالث للفارس همام الشهاب.

وذهب لقب الفئة الصغرى “سمول تور” لارتفاع 120 سم للفارس محمد جوبراني وجاءت الفارسة شروق المصري بالوصافة والفارس كريم هلال بالمركز الثالث.

عدد من كوادر البطولة والفرسان أشاروا إلى قوة المنافسات بين الفرسان والمستويات التنظيمية والفنية العالية التي شهدتها وجاءت وفق المعايير الدولية التي تنظم من خلالها أقوى البطولات الدولية ولاسيما من خلال مسالك الحواجز المصممة من قبل المصممين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي للفروسية.

محمد الرحيل

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