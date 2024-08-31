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استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في جنين

2024-08-31

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطينيان مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة وفا باستشهاد فلسطينيين اثنين في جنين متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها المتواصل على المدينة جراء منع طواقم الإسعاف من الوصول إليهما.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة عن استشهاد 23 فلسطينيا بينهم 14 في جنين و5 في طولكرم و4 في طوباس ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 677.

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