فريق سيار بحمص يحيي فعالية أبناء الشمس

حمص-سانا

احتضنت كنيسة الروح القدس بحمص اليوم فعالية أبناء الشمس التي نظمها فريق سيار بحمص لتذكير المجتمع بأطفال الشوارع من المشردين وحق رعايتهم.

وقدم عدد من الشباب المتطوعين بالفريق بعض الفقرات التعريفية لعملهم مبينين المحاور الرئيسية للعمل مع الأطفال ضمن الفريق منها محور التعليم والتوعية والعلاج النفسي والتنشيط والترفيه وذلك بالتشاركية مع مختلف المؤسسات والجمعيات والمبادرات الإنسانية والخيرية.

كما قدموا عرضاً مسرحياً جسدوا فيه بعض المواقف الحياتية الصعبة التي تواجه الصغار في الشارع من الاستغلال والغبن الذي يقع عليهم من بعض ضعاف النفوس وسبل رعايتهم والاهتمام بهم.

وفي كلمة له بهذه المناسبة أشار مطران السريان الكاثوليك بحمص والنبك مار ليان يعقوب مراد إلى الإطمئنان على بلدنا وشعبنا بوجود هكذا فريق يعنى بالأطفال المحرومين والمشردين بالشوارع داعياً إلى أهمية تعزيز ثقافة تقدير الإنسان مهما تكن صفته وواقعه.

من جهتها عضو المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعية والعمل جميلة أبو الخير بينت في تصريح لمراسلة سانا أن جهودا كبيرة يبذلها المتطوعون في فريق سيار بحمص حيث نجح في انتشال العديد من الأطفال المشردين وأصبحوا بأمان .

بدورها منسق عام فريق سيار بحمص ليلاس دامشلي بينت أن فعالية أبناء الشمس هي فعالية عالمية تصادف في الأول من أيلول من كل عام للتذكير بفئة أطفال الشوارع ويحييها الفريق بحمص اليوم بمشاركة الجهات الداعمة له الرسمية والأهلية وغداً مع الأطفال موضحة أن فريق سيار بدأ عمله في حمص العام 2017 وتم احتضان نحو 300 من الأطفال من عمر 4 وحتى 18 عاماً .

الأب ميشيل نعمان نوه بأهمية تضافر كافة الجهود الإنسانية والخيرية في المجتمع لدعم الفريق وهكذا فئة من الأطفال لمواصلة مختلف نشاطاتهم وحياتهم الطبيعية .

وتم في ختام الفعالية توزيع الدروع التذكارية على الحضور الداعمين من الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي .

يذكر أن فريق سيار بحمص يحيي غدا فعالية أبناء الشمس مع الأطفال في دير المخلص .

تمام الحسن

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