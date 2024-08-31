روسيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة قصف كييف مدينة بيلغورود

نيويورك-سانا

طالبت روسيا اليوم الأمم المتحدة بإدانة قصف قوات النظام في كييف مقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا.

ونقلت روسيا اليوم عن البعثة الروسية بالأمم المتحدة قولها على قناتها في تيلغرام “نطالب الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بإدانة هذا العمل الهمجي بشكل لا لبس فيه وتجنب العبارات والصيغ المبتذلة والجبانة المفعمة بانعدام الإرادة وشللها”.

ووعدت البعثة الروسية بمواصلة العمل من على منبر الأمم المتحدة بهدف لفت انتباه المجتمع الدولي إلى جميع الجرائم الدموية التي يرتكبها نظام كييف.

وقتل أمس خمسة أشخاص وأصيب 37 آخرون بينهم أطفال جراء قصف لقوات النظام الأوكراني استهدف مقاطعة بيلغورود.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غرب روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي ما يسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.

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