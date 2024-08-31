المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقعي زبدين و الرمثا

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بالأسلحة الصاروخية العدو الإسرائيلي في موقعي زبدين و الرمثا في مزارع شبعا و تلال كفرشوبا اللبنانيتين المحتلتين.
وقالت المقاومة في بيان “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلونا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.
وفي بيانٍ ثان أعلنت المقاومة استهدافها موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
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