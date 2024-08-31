المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقعي زبدين و الرمثا

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بالأسلحة الصاروخية العدو الإسرائيلي في موقعي زبدين و الرمثا في مزارع شبعا و تلال كفرشوبا ‏اللبنانيتين المحتلتين.

وقالت المقاومة في بيان “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة استهدف مقاتلونا موقع زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.

وفي بيانٍ ثان أعلنت المقاومة استهدافها موقع الرمثا في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen