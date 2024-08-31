استشهاد أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

استشهد أسير فلسطيني اليوم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك نقلته وكالة وفا أن الأسير نصر زيارة 65 عامًا من مدينة غزة استشهد في معتقل “الرملة” نتيجة التعذيب الممنهج والإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين،وذلك بعد تدهور وضعه الصحي من جراء حروق كان يعاني منها في الجزء السفلي من جسده ولم يكن قادرًا على السير على قدميه حتى استشهاده.

ولفتت الهيئة إلى أنه باستشهاد زيارة يرتفع عدد الشهداء الأسرى منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 261 وهم فقط الشهداء المعلن عنهم من قبل مؤسسات الأسرى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen