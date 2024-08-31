تنافس خمسين لاعباً في بطولة السويداء بالملاكمة

السويداء-سانا

أقامت اللجنة الفنية للملاكمة بالسويداء اليوم بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي، بطولة السويداء لفئات الشباب والأشبال والبراعم، بمشاركة خمسين لاعبا من نادي العربي وعدد من المراكز التدريبية.

وفاز بالمراكز الأولى للبطولة التي استضافتها صالة الملاكمة في مدينة المزرعة الرياضية لفئة البراعم علي الحسين بوزن 33كغ، وسام النبواني بوزن 27كغ، ورزق نصر بوزن 29كغ، وقصي الأسعد بوزن 30كغ، وزين بريك بوزن 32كغ، وقيصر أبو سعدة بوزن 34كغ، وحمزة فرج بوزن 35كغ، ورماح المحيثاوي بوزن 38كغ، وللإناث جيما الحلبي بوزن 46كغ، وملاك منذر بوزن 49كغ.

وجاء أولاً بفئة الأشبال شاهين حرب بوزن 30كغ، وعدي بلان بوزن 37كغ، وكريم منذر بوزن 40كغ، وأمير منذر بوزن 42كغ، وفي فئة الشباب دانيال نعمان بوزن 52 كغ، وكريم بلان بوزن 60كغ، وحيدرة الحمود بوزن 62كغ، والكسندر الحلبي بوزن 64كغ، وهاني القنطار بوزن 68كغ، وضرغام أبو عساف بوزن 85كغ.

وأشار أمين سر اللجنة الفنية للملاكمة بالسويداء خالد شلغين في تصريح لمراسل سانا إلى أن البطولة جاءت في ختام النشاط الصيفي لتحفيز اللاعبين والوقوف على مستواهم وتحضيرهم للاستحقاقات القادمة، منوها لحضور الأهالي فيها والذي أعطاها طابعا حماسياً.

وجرى في نهاية البطولة توزيع الشهادات على الفائزين بحضور عدد من المعنيين من اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي ومجلس الشعب وخبرات اللعبة.

عمر الطويل

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