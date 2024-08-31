التجارة الداخلية تفتتح معارض القرطاسية واللوازم المدرسية بدمشق

دمشق-سانا

افتتحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء اليوم معارض القرطاسية واللوازم المدرسية في 10 من مجمعات وصالات فرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق.

و تتضمن المعارض تشكيلة متنوعة من القرطاسية والألبسة والحقائب المدرسية لكل المراحل، بنوعيات جيدة وجودة عالية وأسعار منافسة وذلك بهدف التدخل الإيجابي في الأسواق بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

وتم افتتاح هذه المعارض في كل من مجمعي الأمويين بالبرامكة وعبير الشام في برزة، وصالات ابن النفيس وحي الورود ومزة قديمة ومزة جديدة، وصالة الصناعية خلف كراج السيدة زينب والأشمر في الميدان، ونهر عيشة، والخطيب بشارع بغداد.

علي عجيب

يتبع…