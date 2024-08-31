مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

عواصم-سانا

شهدت مدن وعواصم عالمية اليوم مظاهرات حاشدةً تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن الآلاف شاركوا في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، ومدينة أمسفورت الهولندية، وأوبسالا السويدية، وآرهوس وأودينسي في الدنمارك، والعاصمة كوبنهاغن، ومانشستر البريطانية، والعاصمة الإيرلندية دبلن، دعماً للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، داعين إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال، ومنددين بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen