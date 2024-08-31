الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات الكارثة الإنسانية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من نتائج وتداعيات تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الإبادة والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “إن العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية ومحاولة كسر إرادة الصمود لدى أبناء شعبنا سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في الضفة الغربية والمنطقة برمتها”.

وأضافت: “إن حكومة الاحتلال المتطرفة تحاول فرض تغييرات جديدة على الواقع بالقوة بما يخدم خارطة مصالحها الاستعمارية”.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة وشمال الضفة، وإجبار حكومة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية وإنهاء احتلالها أرض دولة فلسطين.

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