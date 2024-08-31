الأورومتوسطي: قصف الاحتلال عمال الإغاثة يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

جنيف-سانا

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي المنهجي لعمال الإغاثة في قطاع غزة يقوض تقديم المساعدات المنقذة للحياة ويفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية.

وأكد المرصد في بيان اليوم أن “إسرائيل” تتعمد شن هجمات ضد العاملين في المجال الإنساني سواء فلسطينيين أو أجانب على مدار أشهر حرب الإبادة الجماعية على غزة، وقتلت أكثر من 300 موظف إغاثة.

وأشار المرصد إلى أن جيش الاحتلال يرتكب جرائم مركبة باستهدافه عمال الإغاثة الإنسانية وعناصر تأمين توزيع الإمدادات الغذائية والصحية في قطاع غزة، موضحاً أن قصف عمال الإغاثة يرتبط بتكريس التجويع ضد الفلسطينيين وإحداث الفوضى في قطاع غزة.

وطالب المرصد المجتمع الدولي بالتعبير عن مواقف حاسمة وجدية والمطالبة بالتحقيق ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها في قطاع غزة.

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