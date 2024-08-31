مستهدفة 300 مثقف صحي… دورات لتربية حمص خلال الشهر الحالي

حمص-سانا

نفذت دائرة التربية الصحية في مديرية تربية حمص خلال شهر آب الجاري 6 دورات استهدفت خلالها 300 مثقف صحي.

وتناولت الدورات عدة محاور منها التغذية والسلامة والأمان والإدمان على الأجهزة الإلكترونية وأنماط الحياة الصحية والنشاط البدني والبرامج الزمنية للصحة المدرسية كالتلقيح المدرسي لطلاب الصف الأول والسادس والمشاركة في تنفيذ مشاريع المنهج الصحي ومراقبة البيئة الفيزيائية والتحري عن مدى سلامة المرافق الصحية في المدارس كدورات المياه ومناهل الشرب وتقصي الأمراض السارية والرعاية الصحية النفسية والعقلية.

وبيّن رئيس الدائرة الدكتور غياث عباس أن هذه الدورات تأتي ضمن خطة وزارة التربية لتنمية الموارد البشرية وتأهيل المثقفين الصحيين ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة، وما تلقوه خلال الدورات سيتم تطبيقه على مدار العام الدراسي لافتاً إلى أن الدائرة نفذت أيضاً خلال الشهر ذاته ورشة عمل بالتعاون مع الغرفة الفتية الدولية بحمص تناولت إدارة الأزمات والكوارث واستهدفت الأطباء والمساعدات الصحيات.

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