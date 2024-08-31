الخدمات الفنية بدير الزور… الانتهاء من مشروع مد قميص إسفلتي لطريق بقرية البوليل

دير الزور-سانا

انتهت مديرية الخدمات الفنية بدير الزور من تنفيذ أعمال مشروع مد القميص الإسفلتي لطريق معمل الألبان ببلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي.

وذكر مدير الخدمات الفنية المهندس عبد الهادي الصالح في تصريح لسانا أن المشروع يتضمن مد القميص الإسفلتي للطريق بطول 300 متر وعرض 4 أمتار وبقيمة عقدية تبلغ حوالي 150 مليون ليرة.

وتم تنفيذ المشروع وفقاً للصالح بالتعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور وهو من المشاريع المدرجة ضمن خطة المديرية الاستثمارية للطرق والخدمات الزراعية.

ابراهيم الضللي

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