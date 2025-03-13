جولات طبية لفرق الهلال الأحمر العربي السوري بأرياف درعا

درعا-سانا

واصلت اليوم الفرق الجوالة التابعة لفرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا جولاتها الميدانية والتي تقدم من خلالها الاستشارات الطبية والأدوية للأهالي في أرياف محافظة درعا تخفيفاً للأعباء المادية على المواطنين.

وبيّن رئيس فرع المنظمة بدرعا الدكتور أحمد المسالمة أن الهدف من هذه الجولات في بصرى وعلما ونامر وإبطع والحراك والطيبة وأم المياذن وخربة غزالة هو تقديم كل المساعدات الممكنة من كشوف طبية وأدوية مجانية للأهلي مبيناً أن عدد المستفيدين منها بلغ 4611 شخصاً بالإضافة لجلسات التوعية في الصحة الإنجابية والدعم الصحي والتي وصلت إلى 4084 شخصاً بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأضاف المسالمة: إن الفرق الطبية في المستوصف الرئيسي بمقر الفرع جاهزة طيلة أيام الدوام لتقديم كل المستلزمات الطبية والفحوصات تخفيفاً للأعباء المادية على الأهالي بالإضافة لسيارات الإسعاف في المنظومة الطبية على مدار الساعة.

رضوان الراضي

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