نهاية اللعبة.. عرض مسرحي جديد للمسرح القومي بالحسكة

الحسكة-سانا

على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة قدمت فرقة المسرح القومي العرض المسرحي الجديد “نهاية اللعبة” من إعداد وإخراج عبد الله حسن.

معد ومخرج العمل أكد في تصريح لمراسل سانا أن العرض الجديد توليفة مسرحية مقتبسة من نص القرد والقراد للمسرحي المبدع وليد إخلاصي وقصة النمور للكاتب زكريا تامر واعتمد أسلوب العبث المسرحي عبر معالجة فكرة معاصرة لها علاقة بما يحدث على مستوى العالم من حيث هيمنة القطب الواحد ومحاولة ترويض شعوب العالم الثالث ليكونوا تحت جناح هذا القطب كما يعتمد العرض على عمل الممثل مع الحرص على تحقيق المتعة وإيصال الفكرة وتحقيق التواصل مع الجمهور.

الممثل باسل حريب بين أنه جسد شخصية المروّض الذي يحاول ترويض نمر في السرك وإخضاعه في إسقاط على القوة الإمبريالية العالمية وطريقة تحكمها بشعوب العالم بهدف إخضاعها لإرادتها.

أما الممثل إبراهيم الدوخي فأشار إلى أنه جسد شخصية النمر الذي يحاول مقاومة أساليب المروض واستخدامه العنف والتجويع كسلاح لإخضاعه وكسر إرادته.

نزار حسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen