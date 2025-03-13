ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40691

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 48 الماضية 5 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 89 شهيداً و205 جرحى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 330 على القطاع ارتفع إلى 40691 شهيداً و 94060 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 41 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen