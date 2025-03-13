بزشكيان: تطوير التعاون مع أوزبكستان أولوية لحكومتنا

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن تطوير التعاون مع دول الجوار والمنطقة ومن بينها أوزبكستان من أولويات السياسة الخارجية لإيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن بزشكيان قوله اليوم في رسالة إلى نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف: “أعتقد أن العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل بين البلدين سوف تتعزز أكثر، وفي الحكومة الرابعة عشرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعتبر تطوير التعاون مع دول الجوار والمنطقة، وخاصة جمهورية أوزبكستان، أولوية للسياسة الخارجية الإيرانية”.

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