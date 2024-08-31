الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينياً على الأقل في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم صحفي وامرأة، إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية واعتدت على الفلسطينيين بالضرب، واعتقلت 22 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبث بمحتوياتها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر 10300 فلسطيني من الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

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