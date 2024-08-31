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روسيا.. اختفاء حوامة مدنية تقل 22 شخصاً عن شاشات الرادار والبحث مستمر عنها

2024-08-31

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اختفاء حوامة مدنية من طراز “مي –ت” من شاشات الرادارات الليلة الماضية في منطقة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي وعلى متنها 19 راكباً و3 من أفراد الطاقم بموجب معطيات أولية.

وأفادت الوزارة اليوم بشروع حوامات أخرى وفرق بحث وإسعاف أرضية بالبحث عن الحوامة المفقودة.

وكانت هيئة الطيران المدني الروسية أعلنت أن الحوامة انطلقت من ساحة بالقرب من بركان فاتشكاجتس على بعد 17 كم من مطار يليزوفو ولكن الطاقم لم يرد على الاتصالات مع الأرض في الوقت المحدد.

يذكر أن منطقة كامتشاتكا التي تقع في أراضيها براكين نشطة كثيرة تشهد منذ أسبوع نشاطاً زلزالياً شديداً ووقعت فيها عدة هزات أرضية مختلفة الشدة.

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