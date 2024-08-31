البرازيل تحجب منصة “إكس”

برازيليا-سانا

شرعت السلطات البرازيلية اليوم بحجب منصة “إكس” تطبيقاً لأمر قضائي صدر في البلاد مؤخراً.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية محلية أن القاضي في المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس أمر أمس بحجب منصة “إكس” في البلاد في غضون 24 ساعة، وطلب من عملاقي التكنولوجيا “غوغل وآبل” ومن مقدمي خدمات الإنترنت وضع حواجز تكنولوجية قادرة على منع استخدام تطبيق “إكس” والوصول إليه، كما تم الشروع بحجب منصة “إكس” لدى بعض مزودي خدمات الاتصال بالإنترنت ومن المقرر أن يصبح القرار شاملاً مع تقدم ساعات اليوم.

وكان القاضي ألكسندر دي مورايس ندد بـ “محاولة إكس “تويتر سابقاً” الإفلات من النظام القانوني البرازيلي والسلطة القضائية”، لخلق مناخ من الإفلات التام من العقاب والفوضى على الشبكات الاجتماعية البرازيلية، بما في ذلك خلال الانتخابات البلدية لعام 2024، مؤكداً أن حجب المنصة سيظل سارياً لحين التزامها ودفع الغرامات المفروضة عليها، وتعيين ممثل قانوني لها.

يذكر أن عدد مستخدمي “إكس” في البرازيل يبلغ 22 مليون شخص بحسب تقديرات موقع “داتا ريبورتال” المتخصص

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