يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– في اليوم الـ 330 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 34 شهيداً جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.