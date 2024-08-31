في اليوم الـ 330 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة، مع استمرار العدوان لليوم الـ 330.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا ثلاثة شهداء وعددا من الجرحى إلى مستشفى المعمداني، جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما انتشل مسعفون ثلاثة شهداء بعد قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد تسعة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال تجمعاً سكنياً غرب مخيم النصيرات وسط القطاع بقذيفتي مدفعية.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء قصف عمارة سكنية، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم، كما استشهد أربعة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلاً في منطقة الحساينة غرب المخيم.

واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب 15 آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في منطقة “جورة اللوت” بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما قصف الطيران الإسرائيلي عمارة سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما نسف جيش الاحتلال مباني بالتزامن مع استهداف مدفعي كثيف، في المنطقة الجنوبية من حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال عدوانه براً وبحراً وجواً على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 40 ألفاً وجرح نحو 94 ألفا آخرين، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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