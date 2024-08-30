إضراب لموظفين في مطار هيثرو البريطاني احتجاجاً على ظروف عملهم

لندن-سانا

أعلن موظفو الحدود في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن عزمهم تنفيذ إضراب جديد احتجاجاً على ظروف عملهم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن اتحاد العاملين في حرس الحدود في مطار هيثرو قوله إن هؤلاء “سيضربون مرة أخرى لأربعة أيام اعتباراً من السبت بسبب ظروف العمل”.

وأشار استطلاع حديث أجري بين أولئك الذين يعتزمون الإضراب إلى أن أربعة من كل خمسة منهم يعانون الإجهاد في العمل ويشعرون بالضغط.

وكان مئات العاملين في المطار نظموا إضراباً مماثلاً في نيسان الماضي.

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