المقاومة اللبنانية تستهدف بمحلقة انقضاضية تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بعد ظهر اليوم بمحلقة انقضاضية تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي وحققت فيهم إصابات مؤكدة، كما حققت إصابات مباشرة بأربعة مواقع أخرى للعدو الإسرائيلي.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مقاتلو ‌‌‏المقاومة تموضعاً لجنود ‏العدو في موقع المطلة بمحلقة انقضاضية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة”.‏

وفي بيانٍين آخرين أعلنت المقاومة استهدافها بالأسلحة المناسبة انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر وفي حرش برعام وتحقيقها إصابة مباشرة فيهما.

كما أعلنت المقاومة اللبنانية استهداف مقاتليها لقوات العدو الإسرائيلي في موقعي زبدين والرمثا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخية وتحقيقهم إصابات مباشرة فيهما.

وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أمس 10 عمليات استهداف للعدو الإسرائيلي ومواقعه كان آخرها موقع بياض بليدا وحققت فيهم إصابات مباشرة.

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