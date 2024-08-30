فريق الرحى يحرز لقب بطولة السويداء التنشيطية بكرة السلة للإناث تحت 16 عاماً

السويداء-سانا

أحرز فريق الرحى لقب بطولة السويداء التنشيطية بكرة السلة للإناث تحت 16 عاماً والتي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي في صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية بمشاركة أندية العربي والرحى وعرى ولاهثة والكفر.

وجاء فوز الرحى بالبطولة التي اختتمت منافساتها اليوم وتنافست فيها الفرق المشاركة بطريقة الدوري من مرحلة واحدة بعد تغلبه على فرق العربي 64 – 42 و عرى 54- 16 و لاهثة 69 – 29 والكفر قانوناً للتغيب.

وحقق فريق العربي المركز الثاني بتغلبه على فرق عرى 55 -9 ولاهثة 54-18 والكفر 43- 8 بينما جاء عرى ثالثاً بفوزه على لاهثة 29 – 22 والكفر 20 – 9 ولاهثة رابعاً من فوز وحيد على الكفر الأخير ب 27 مقابل 17 نقطة.

وأشار أمين سر اللجنة الفنية لكرة السلة بالسويداء كمال السليم في تصريح لمراسل سانا إلى أن البطولة أقيمت على مدار ثلاثة أيام وتندرج ضمن خطة اللجنة الفنية لتنشيط واقع اللعبة مبيناً أنها شهدت مستوى جيداً وأفرزت خامات واعدة وتم خلالها إشراك حكام جدد مع حكام الخبرة.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen