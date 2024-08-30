اختتام بطولة السويداء بالقوة البدنية للناشئين والشباب والجامعات

السويداء-سانا

أقامت اللجنة الفنية للقوة البدنية بالسويداء اليوم بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بطولة المحافظة للناشئين والشباب والجامعات وذلك بمشاركة نحو 27 لاعباً مثلوا أندية العربي وشهبا والرحى والكفر، وعدد من المراكز والبيوتات الرياضية الخاصة والكليات الجامعية.

وفاز بالمراكز الأولى لفئة الناشئين بشار حديفة لوزن 53 كغ وعمر المصري لوزن 59 كغ وميلاد حديفة لوزن 66 كغ وصقر شروف لوزن 74 كغ وحاتم أبو فخر لوزن 83 كغ ولفئة الشباب عهد أبو زيدان لوزن 74 كغ والمتيم عزام لوزن 83 كغ وتيم الجغامي لوزن 93 كغ.

وجاء أولاً بالجامعات كل من همام حاتم بوزن 59 كغ وراغد كيوان بوزن 74 كغ وقاسم لمع بوزن 83 كغ وقصي كشور بوزن 93 كغ.

وأشار رئيس اللجنة الفنية للقوة البدنية بالسويداء إياد كنعان في تصريح لمراسل سانا إلى أن البطولة جاءت تحضيراً لبطولة الجمهورية وشهدت مستوى فنياً مقبولاً.

عمر الطويل

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