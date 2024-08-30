المصرف التجاري السوري:  إجراءات إضافية لتسهيل تصريف الـ  100 دولار للمواطنين القادمين عبر مطار دمشق الدولي

دمشق -سانا

أعلن المصرف التجاري السوري عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإضافية لتسهيل تصريف الـ 100 دولار للمواطنين القادمين عبر مطار دمشق الدولي .

وذكر المصرف في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه لدى إجراء مراجعة لتطبيق آلية استبدال المعادل النقدي لتسهيل تصريف الـ 100 دولار وانطلاقاً من ضرورة تحسين الخدمة والتسهيل على الأخوة المواطنين القادمين عبر مطار دمشق الدولي قرر المصرف التجاري السوري اتخاذ الإجراءات الإضافية التالية:

– ترك حرية الخيار للمواطن بين استلام المعادل بالليرات السورية نقداً أو بموجب شيك يتم صرفه ضمن فروع المصرف.

– اعتبار الشيك الذي يحصل عليه المواطن مقابل تصريف الـ 100 دولار قابلاً للتجيير أي يمكن قبض الشيك من قبل أي شخص آخر يحمل هذا الشيك مع التأكيد أن الشيك ليس له فترة محددة للصرف.

– سيتم العمل على وضع المقابل النقدي لتصريف الـ 100 دولار ضمن ظرف مغلق يتم تسليمه للمواطن من فئة الـ 5 آلاف ليرة سورية وذلك بهدف تسريع العملية وتلافياً لأي نقص.

– يمكن للمواطن أن يطلب إيداع المبلغ المقابل في حسابه المصرفي في المصرف التجاري السوري.

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