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غداً.. الجو صيفي معتدل ونسبة الرطوبة مرتفعة على المناطق الغربية

2024-08-30

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر في المنطقة الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

ويكون الجو ليلاً معتدلاً بشكل عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كيلومتراً في الساعة خاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق32 /18
المنطقة الجنوبية32/ 17
المرتفعات الجبلية26 /13
المنطقة الوسطى32/ 20
المنطقة الساحلية30 /24
المنطقة الشمالية35/ 20
منطقة الجزيرة39/ 25
المنطقة الشرقية39/ 25
منطقة البادية36/ 22

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دمشق-سانا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق،

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