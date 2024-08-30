6 شهداء جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 6 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته شارع العجارمة بمخيم جباليا شمال القطاع، فيما قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة آخرين.

كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون، جراء قصف مدفعية الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 40602 شهيد و 93855 جريحا في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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