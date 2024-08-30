خلال أسبوع… تنظيم 43 ضبطاً تموينياً في درعا

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا منذ يوم السبت الماضي حتى اليوم 43 ضبطاً تموينياً بحق محطتي محروقات ومخابز خاصة وسرافيس ومعمل كونسروة وفعاليات تجارية مختلفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط توزعت على محطتي محروقات بالمسيفرة وبصرى الشام بمخالفة البيع بسعر زائد، وأربعة مخابز خاصة في الطيبة والشيخ مسكين وبلدة محجة بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل ونقص وزن ربطات الخبز.

وأضاف الصياصنة: إن دوريات حماية المستهلك نظمت ستة ضبوط بحق وسائط نقل جماعية سرافيس على خطوط الصنمين كفر شمس ودمشق جاسم ونوى وازرع بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب، ومعمل كونسروة في جاسم بسبب التصرف بمواد مرتجعة دون إعلام المديرية، ومحل صحية في درعا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار الصياصنة إلى أن دوريات الرقابة نظمت 29 ضبطاً بحق فعاليات تجارية مختلفة منها لبيع مواد غذائية وإكسسوارات وألبسة وحلويات ومكتبة ومحل موبايلات في درعا وإنخل وإزرع وخبب وعالقين والحارة وقيطة والشيخ مسكين وكفرشمس بمخالفات تتعلق بعدم إبراز فواتير نظامية أو عدم وجود سجل تجاري.

قاسم المقداد

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