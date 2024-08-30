الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها… استشهاد 3 فلسطينيين واعتقال آخرين

القدس المحتلة-سانا

استشهد 3 فلسطينيين واعتقل آخرون اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية لليوم الثالث.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة طالت عشرات المنازل في الحي الشرقي للمدينة، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين ونكلت بهم، وخربت محتويات منازلهم بالتزامن مع مواصلة جرافات الاحتلال تجريف الشوارع والبنية التحتية في المدينة والمخيم محدثة دماراً كبيراً.

كما قصفت طائرة مسيرة للاحتلال مركبة في بلدة الزبابدة جنوب المدينة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف التابعة لها من الوصول إلى مكان القصف.

وتعاني مناطق واسعة من جنين والمخيم من انقطاع المياه بسبب تدمير خطوط المياه الرئيسية، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة حارات في المخيم بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على مولدات الكهرباء الرئيسية، بالإضافة إلى حدوث انقطاع جزئي بخطوط الهاتف والإنترنت في بعض مناطق المخيم وأجزاء من المدينة.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على جنين وطولكرم وطوباس إلى 20 شهيداً وعشرات الجرحى، إضافة إلى تدمير واسع في البنى التحتية، وإجبار آلاف الفلسطينيين على النزوح قسراً.

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