فريق العربي”ألف” يحرز لقب بطولة السويداء بكرة القدم للصغار لمواليد 2013 و2014

السويداء-سانا

أحرز فريق العربي ألف لقب بطولة السويداء التنشيطية بكرة القدم للصغار لمواليد 2013 و2014 التي استضافت مبارياتها ملاعب مدينة المزرعة الرياضية.

ففي منافسات مواليد 2013 التي أقيمت مبارياتها من خلال مجموعتين ضمت الأولى فيهما “العربي ألف ولاهثة وأكاديمية آيسات وعرى والرحى”، والثانية “العربي باء والقريا والشبيبة والتربية” حقق العربي ألف اللقب بتغلبه في المباراة النهائية للبطولة اليوم على فريق لاهثة 4-1.

وكان فريق العربي ألف تغلب في الدور قبل النهائي للبطولة على فريق العربي باء 3-1، وفي الدور الأول تصدر فرق مجموعته، فيما فاز فريق لاهثة بذات الدور على القريا بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل بالوقت الأصلي بهدفين لمثلهما.

وجاء فوز فريق العربي ألف في فئة مواليد 2014 التي أقيمت منافساتها بعد تغلبه في المباراة النهائية للبطولة اليوم على فريق أكاديمية السوبر 4-2.

وكان فريق العربي ألف تجاوز بالدور قبل النهائي فريق أكاديمية آيسات بنتيجة 10-صفر، وتصدر مجموعته الأولى في الدور الأول التي ضمت إلى جانبه فرق أكاديمية السوبر والمواهب والرحى، علماً أن المجموعة الثانية للدور ذاته ضمت فرق العربي باء والعمال وأكاديمية آيسات والتربية.

عمر الطويل

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