بحريني: العالم بحاجة ماسة الى الالتزام بإزالة كاملة للأسلحة النووية

طهران-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف علي بحريني ضرورة وجود التزام عالمي بإزالة كاملة للأسلحة النووية.

وقال بحريني في رسالة نشرها على صفحته الإلكترونية تحت عنوان “اليوم العالمي لحظر التجارب النووية هو فرصة للتذكير بالعواقب المدمرة لهذه التجارب على حياة الإنسان”: “نحن بحاجة ماسة اليوم إلى التزام عالمي لإزالة كاملة للأسلحة النووية.. فكل انفجار نووي هو خطوة إلى الوراء في مسار الحصول على عالم يخلو من الأسلحة النووية”.

وتم تحديد اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية في الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من كانون الأول من عام 2009 من خلال القرار 64/35 والذي تمت الموافقة عليه بالإجماع.

ويدعو القرار إلى رفع مستوى الوعي حول آثار انفجارات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى وضرورة وقفها كإحدى الوسائل لتحقيق هدف “عالم يخلو من الأسلحة النووية”.

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