ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم مع تقييم المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، لكن مؤشرات على تراجع الطلب حدت من المكاسب.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الأول القادم والتي ينتهي أجلها اليوم ارتفعت 23 سنتاً أو0.3 بالمئة إلى 80.17 دولاراً للبرميل، أما العقود الآجلة تسليم تشرين الثاني القادم الأكثر تداولاً فزادت 20 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 79.02 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 76.09 دولاراً.

وارتفع الخامان بأكثر من دولار عند التسوية أمس بسبب مخاوف بشأن إمدادات النفط وكسب برنت 1.5 بالمئة، فيما زاد الخام الأمريكي 1.7 بالمئة خلال الأسبوع الماضي حتى الآن، ولا يزال خاماً برنت وغرب تكساس الوسيط يتجهان لتكبد خسائر في آب بنسبتي 0.7 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب في ثاني انخفاض شهري على التوالي.

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