الذهب يتجه لتسجيل مكاسب شهرية والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم رغم اتجاهها نحو تسجيل مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي مع تزايد توقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين ينتظر المتعاملون بيانات تتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2513.70 دولاراً للأوقية، ويقترب المعدن الأصفر من تحقيق مكاسب بنحو ثلاثة بالمئة هذا الشهر، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2547.10 دولاراً للأوقية.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، وفرصة بنسبة 66 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفرصة بنسبة 34 بالمئة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 29.44 دولاراً للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 981 دولاراً، ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب شهرية، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 945.10 دولاراً، بينما يقترب من تسجيل ثالث خسائره الشهرية على التوالي.

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