الصين تحث الولايات المتحدة على خفض ترسانتها النووية بشكل كبير

بكين-سانا

حثت الصين، الولايات المتحدة على خفض ترسانتها النووية بشكل كبير، والتوقف عن نشر المواد والتكنولوجيا النووية، والامتناع عن توسيع الردع أو التحالف النووي.

ونقلت وكالة شينخوا عن وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية قوله: “إن الصين تعارض بشدة توسيع الولايات المتحدة ترسانتها النووية، وتهربها من مسؤولياتها في نزع السلاح النووي تحت ذريعة “تهديد نووي صيني” لا وجود له”، مؤكداً أن “الصين تنتهج استراتيجية نووية للدفاع عن النفس وتحافظ على قوتها النووية عند الحد الأدنى المطلوب للأمن الوطني”.

وأضاف وو: إنه من المعروف لدى الجميع أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، وأنها تتبع سياسة نووية تسمح بالبدء باستخدام الأسلحة النووية، وقد استثمرت في الأعوام القليلة الماضية بشكل كبير في تصغير الأسلحة النووية من أجل القتال الحقيقي، وطبقت معايير مزدوجة بشأن الانتشار النووي، ما يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الاستراتيجي العالمي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen