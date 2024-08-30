بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

السيد الرئيس الأسد بشار الأسد يلقي خطاباً أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع 25-8-2024 2024-08-30 حوار مفتوح للرئيس الأسد مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وطاقم وزارة الخارجية 29-8-2024 الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية.. وبحثٌ لدور كتلة الحزب داخل مجلس الشعب 28-8-2024 المهندس عرنوس يتفقد أعمال الصيانة والتأهيل المنجزة في ملاعب مدينة الفيحاء الرياضية 24-8-2024 الأمن الفرنسي يعتقل مؤسس “تلغرام” بافيل دوروف في مطار قرب باريس 24-8-2024 انطلاق أعمال الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية في العالم 25-8-2024 افتتاح مهرجان “سوق العودة للمدارس” في صالة المدينة القديمة بطرطوس 26-8-2024 وزارة الصحة تتسلم أدوية علاج أمراض سرطانية مقدمة من جمهورية الهند 26-8-2024 إعادة افتتاح المركز الصحي بعدرا العمالية وتكريم عمال شركة الإسمنت ومطحنة تشرين بريف دمشق 27-8-2024 برعاية الرئيس الأسد… تكريم المتفوقين من أبناء الشهداء وجرحى العجز 27-8-2024 بحضور ممثل السيد الرئيس بشار الأسد… إعادة افتتاح أربعة أسواق بمدينة حلب القديمة وإطلاق منارة حلب 28-8-2024 ثماني ميداليات لسورية ببطولة آسيا للكيوكوشنكاي 28-8-2024 أربع ذهبيات لسورية في بطولة غرب آسيا بكرة الطاولة 24-8-2024 افتتاح معرض للقرطاسية والمستلزمات المدرسية في مجمع أفاميا باللاذقية 29-8-2024 أبرز الأحداث في أسبوع 2024-08-30Afraa