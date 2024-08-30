اختتام فعاليات مهرجان مصياف المسرحي

حماة-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان مصياف المسرحي، الذي أقامته مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة حماة على مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة مصياف، واستمر على مدار أربعة أيام.

وتضمنت فعاليات اليوم الأخير عرضاً مسرحياً بعنوان (الشاهدان) قدمته فرقة سين المسرحية عن نص (ربّ ضارة ضارة) للدكتور محمد قارصلي وإعداد الدكتور شادي صوان وإخراج واجب الدرزي.

وبين الدرزي في تصريح لمراسل سانا أن العرض يدخل ضمن الإطار الاجتماعي، ويتناول فترة الحرب الإرهابية على سورية بين عامي 2012 و2015 والحالة الإنسانية والاجتماعية والوجدانية.

ولفتت مديرة المركز الثقافي في مصياف بثينة حسن إلى أن مهرجان مصياف المسرحي ليس بجديد، حيث توقف بعد دورته الثامنة بسبب ظروف الحرب على سورية ليستأنف فعالياته في العامين الماضي والجاري، مبينة أن المهرجان فرصة للهواة والمسرحيين الشباب ليعبروا عن أنفسهم وشغفهم بالمسرح بإمكانيات بسيطة وبالوقت ذاته بمواهب ذات قدرات مميزة وعالية تستحق المشاهدة.

ياسين عباس

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