دعماً للمشروعات الصغيرة… انطلاق فعاليات بازار جمعية شعاع الأمل الخيرية بحمص

حمص-سانا

انطلقت اليوم فعاليات بازار جمعية شعاع الأمل الخيرية الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك في مقر الجمعية بحي الحمرا بحمص.

وتشارك في البازار المستمر اليوم وغداً عشرات السيدات بمشغولات يدوية ومأكولات وأطباق حمصية كالأقراص والكباب بأنواعها والمعجنات أعدتها سيدات مطبخ الجمعية الخيري.

وفي مشاركتها الأولى في البازار استثمرت ضحى شتيوي هوايتها في شغل الصوف والكروشيه بأنواعه بإنتاج قطع صوفية من الألعاب واللباس والإكسسوارات، بينما بدأت شهد السقا طالبة جامعية مشروعها بصنع الإكسسوارات من الخرز منذ نحو عام وطورته فاشتغلت بتصميم اللوحات والإطارات والخشبيات وتنسيق باقات الورود وغيرها بمساعدة أمها وأختها.

ومن مطبخ الجمعية تبين محاسبة المطبخ لونة الحكيم أنه يتم إعداد كل الأطباق لمختلف المناسبات من سيدات بارعات في الطهي ويتقاضين راتباً شهرياً بالمقابل من الجمعية.

ومن مشغل جمعية الأمل توضح قمر دعدوش أن المشغل يضم قسم المشغولات الصوفية وقسم تطريز وأشغال يدوية وإكسسوارات وجزادين، وفي قسم الخياطة يتم تفصيل وخياطة مختلف أنواع اللباس بمشاركة عشرات السيدات المتميزات.

وتقول سلام لدعة طالبة هندسة عمارة: إنها وجدت في حبها للخط العربي فرصة مثمرة للانطلاق بمشروعها منذ نحو سنة ونصف السنة، حيث تقوم بالتخطيط على ميداليات الخشب وعلب الهدايا وأكياس الورق بعبارات وفق المناسبات، كما نجحت الشابة هيا الرفاعي بمشروعها في صنع لوحات فنية لمختلف المناسبات باستخدامها الخط العربي أيضاً.. أما الشابة سلام كسيبي فاختارت صناعة قطع فنية مستخدمة فن طي الورق أو الأوريغامي.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية شعاع الأمل الخيرية بحمص ساجدة جندلي أن البازار يستهدف السيدات الفاقدات المعيل من صاحبات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف الترويج والتسويق لمنتجاتهن، إضافة إلى مساعدتهن على الدخول في سوق العمل وفتح المجال امامهن للعمل بمشروعات الجمعية كالمطبخ والمشغل ومحل الحلويات، موضحة أن إدارة الجمعية تسعى إلى التشبيك مع متبرعين لدعم صاحبات المشروعات المتناهية الصغر وتأمين المواد الأولية لهن.

وتقدم الجمعية، التي تأسست عام 2015 وتعنى بالأطفال الأيتام والأسر الفقيرة بحمص، كل أشكال الرعاية والدعم للمبادرات الإنتاجية لنحو 500 امرأة مع أطفالهن المسجلين في الجمعية.

تمام الحسن

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