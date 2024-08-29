نحو 29 ألف طن تقديرات إنتاج الزيتون في محافظة درعا

درعا-سانا

وصل عدد أشجار الزيتون المثمرة في محافظة درعا إلى 3049935 شجرة، فيما تصل تقديرات إنتاج الزيتون في الموسم الحالي إلى 28673 طناً، حسب رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة درعا المهندس وائل الأحمد.

وبين الأحمد في تصريح لمراسل سانا أن مزارع الزيتون تنتشر في كل أنحاء المحافظة وخاصة منطقتي الاستقرار الأولى والثانية نظراً لتوفر الشروط الملائمة لزراعتها مثل مصادر مياه الري بكميات مقبولة وخصوبة التربة وملاءمة الظروف الجوية، إضافة إلى رغبة المزارعين بزراعتها لكونها تدر عليهم دخلاً جيداً، وتؤمن فرص عمل لجميع أفراد العائلة.

وأضاف: إن المديرية تقدم للمزارعين الغراس الموثوقة بأسعار رمزية وخدمات الإرشاد الزراعي بشكل مجاني، وتعمل مع المزارع على مكافحة الآفات الزراعية التي تصيب المحصول، لا سيما ذبابة ثمار الزيتون التي تسبب تساقط الثمار قبل نضجها وانخفاض نسبة الزيت باستخدام المصائد الفرمونية والغذائية والرش الجزئي إذا استدعت الحاجة.

قاسم المقداد

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