الصين وسنغافورة تطلقان مناورات بحرية مشتركة

بكين-سانا

أعلنت الصين وسنغافورة اليوم المشاركة بمناورات بحرية قرب مدينة تشانجيانغ بمقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين، وذلك ضمن مناورات التعاون بين الصين وسنغافورة 2024.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن مصدر عسكري قوله: إن “القوات المشاركة بما في ذلك فرقاطة الصواريخ الموجهة الصينية سانيا وكاسحة الألغام الصينية خه جيان بالإضافة إلى الفرقاطة رقم 72 التابعة للبحرية السنغافورية اجتمعت اليوم في ميناء عسكري في تشانجيانغ استعداداً لتنفيذ المناورات.

وسينفذ الجانبان تبادلات فنية وتدريبات حول موضوعات تشمل مكافحة الألغام ومهام الإنقاذ باستخدام الغواصات وشن هجمات مشتركة وعمليات الإمداد والبحث والإنقاذ وعمليات التفتيش.

ومن المتوقع أن تعزز هذه المناورات الآلية الدورية لاستضافة بحريتي الصين وسنغافورة تدريبات مشتركة بالتناوب كل عام.

يشار إلى أن مناورات التعاون بين الصين وسنغافورة 2024 هي أول مناورات ثنائية مشتركة تعقد بين بحريتي الصين وسنغافورة في الصين.

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