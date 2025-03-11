حسومات تصل إلى 35 بالمئة… افتتاح معرض للقرطاسية والمستلزمات المدرسية في مجمع أفاميا باللاذقية

اللاذقية-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للتجارة اليوم معرض القرطاسية والمستلزمات المدرسية في مجمع أفاميا بمدينة اللاذقية، ويضم تشكيلة من القرطاسية والألبسة والحقائب المدرسية بأسعار أقل من السوق بنسبة تصل إلى 35 بالمئة.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع لمراسل سانا أن المهرجان يشكل باكورة معارض السورية للتجارة على مستوى المحافظات والذي تنظمه سنوياً بالتزامن مع افتتاح المدارس، بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المادية عن الأسر ولا سيما من ذوي الدخل المحدود عبر توفير تشكيلة واسعة من المواد ذات جودة ممتازة وبأسعار مخفضة.

بدوره لفت رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب إلى أن مشاركة السورية للتجارة إلى جانب العديد من الشركات المتخصصة بالمستلزمات المدرسية من ألبسة وحقائب وقرطاسية تجسد المساعي الحكومية للتدخل الإيجابي في السوق عبر طرح منتجات بأسعار تراعي مختلف الشرائح المجتمعية، موضحاً أنه تم اختيار مجمع أفاميا وسط المدينة لسهولة الوصول إليه ولقربه من معظم خطوط النقل العام.

وأشار رئيس الدائرة التجارية في فرع السورية للتجارة في اللاذقية المهندس وسيم ياسين إلى تجهيز الطابق الأول في مجمع أفاميا لعرض كل المستلزمات التي تلبي متطلبات واحتياجات مختلف الفئات العمرية والمراحل الدراسية من تعليم أساسي وثانوي وحتى جامعي، لافتاً إلى الإقبال الكبير الذي شهده يوم الافتتاح نظراً لنوعية السلع وأسعارها المنافسة.

بدوره بين مدير مجمع أفاميا سوار غدير أن المهرجان يوفر تشكيلة واسعة من المستلزمات المدرسية قبيل بدء العام الدراسي ضمن مكان واحد وبأسعار تقل عن السوق بين 30 و35 في المئة.

وأوضحت حنان بارود وراما محمود من زوار المعرض أنه حدث سنوي تنتظره العائلات مع بداية كل عام دراسي لما يوفره من منتجات تمتاز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية التي تناسب الجميع.

علاء ابراهيم

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