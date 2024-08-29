“سوق الوظائف” مشروع للغرفة الفتية الدولية بالسويداء يستهدف الشباب المقبلين على التسجيل بالجامعات

السويداء-سانا

يستهدف مشروع “سوق الوظائف” الذي تنفذه الغرفة الفتية الدولية في محافظة السويداء الشباب المقبلين للتسجيل بالجامعات، وذلك بما يخدم مستقبلهم العملي والمهني وتوجهاتهم وقدراتهم.

المشروع المقام بالتعاون مع المركز العالمي للتنمية البشرية يرتكز بحسب رئيسة مجلس إدارة الغرفة الفتية الدولية بالسويداء الدكتورة غالية مراد على تقديم معلومات وأفكار دقيقة عبر لغة الحوار من قبل شباب متطوعين للشباب في المرحلة الثانوية حول الاختصاصات الجامعية التي يزيد عددها على مئة اختصاص بما يمكنهم من حسن الاختيار في دراستهم.

كما يعرف المشروع كما أوضحت الدكتورة غالية في حديثها لسانا الشبابية بكيفية الحصول على منح الدراسة الجامعية داخلياً وخارجياً بالاستفادة من خبرة أشخاص لهم تجربتهم في هذا المجال، إضافة للتعريف بالتعليم الافتراضي واختصاصاته وكيفية التسجيل فيه.

ويتم من خلال المشروع الذي انطلق مؤخراً وفقاً لنائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الفتية الدولية بالسويداء لقطاع المجتمع رفيف الخطيب تنظيم جلسات أسبوعية للقاء مع الشباب مع العمل لتكثيفها أيضاً بعد صدور المفاضلة العامة بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الشباب من الخدمات التعريفية به.

وبحسب مديرة المركز العالمي للتنمية البشرية ديما عامر فإنه تم تقديم مقر المركز لاستضافة الشباب بالجلسات، كما سيتم من خلال إدارته مساعدتهم في التسجيل بالجامعة عند صدور المفاضلة العامة، إضافة لتقديم حسومات للراغبين منهم بالخضوع لدورات تأهيلية تخصصية وفي مجال اللغات.

فيما ذكرت الشابة دينا حامد متطوعة بالمشروع وصاحبة مركز خدمات جامعية أنها تشارك بالمشروع انطلاقاً من أهميته، حيث يتم تقديم الإجابة عن جميع استفسارات الطلاب المتعلقة بالتسجيل في الجامعة الافتراضية السورية وكذلك تعريف الراغبين منهم بالجامعات الخاصة.

عمر الطويل

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