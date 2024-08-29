وزارة التربية تحدد مواعيد وشروط التقدم لاختبارات القيد والقبول لمفاضلة معاهد التربية الرياضية

دمشق-سانا

أعلنت مديرية الأنشطة الفنية والرياضية في وزارة التربية عن مواعيد وشروط التقدم لاختبارات القيد والقبول التي تؤهل الطلاب الناجحين فيها لمفاضلة معاهد التربية الرياضية “الشعبة الرياضية” شعبة الانضباط المدرسي.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن تقديم طلبات الاشتراك يبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الـ 3 من أيلول المقبل ولغاية يوم الخميس الـ 12 منه، موضحة أنه سيتم تنفيذ الفحوص الرياضية الفنية وفحص المقابلة والفحص الطبي اعتباراً من يوم الأربعاء الـ 11 من أيلول المقبل ولغاية يوم الثلاثاء الـ 17 منه بما فيها العطل الأسبوعية والرسمية، وذلك في المكان الذي يحدد في إشعار قبول الاشتراك.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل للدخول إلى موقعها الإلكتروني.

رحاب علي

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