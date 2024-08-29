“إعادة إعمار حلب القديمة”… ندوة لجمعية العاديات في مسرح دار الكتب الوطنية

حلب-سانا

أقامت جمعية العاديات ضمن فعاليات الذكرى المئوية لتأسيسها ندوة ثقافية بعنوان “إعادة إعمار حلب القديمة.. الواقع – الأعمال المنفذة – نظرة مستقبلية”، وذلك في مسرح دار الكتب الوطنية.

وبين عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس مجد الصاري في تصريح لمراسل سانا أن الندوة سلطت الضوء على عمل كل من مديريات الآثار والأوقاف والسياحة والأمانة السورية للتنمية لإحاطة الحضور بالمعلومات حول الأعمال المنجزة لإعادة الألق لمناطق حلب القديمة وما فيها من جوامع وكنائس وأسواق ومحال تجارية.

ومن مديرية الآثار والمتاحف تحدثت المهندسة رشا المصري عن دور المديرية في إعادة ترميم وإحياء الأوابد والمباني الأثرية المتضررة جراء الحرب والزلزال، إضافة إلى خلية العمل مع الجهات المعنية الأخرى والمنظمات الشريكة وما يتم التخطيط له خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإعادة إحياء المدينة القديمة بأكملها إضافة لتبسيط إجراءات منح التراخيص اللازمة وتأهيل الكوادر على توثيق التراث العمراني.

وأشارت رئيسة مكتب الآثار الوقفية والتراث الإسلامي المهندسة وسيلة سمان إلى خصوصية حلب القديمة التي تحتوي مساجد ودور عبادة مهمة تصل نسبتها إلى 80 بالمئة من إجمالي الأوابد المسجلة، مبينة أن الجوامع الأثرية تشهد ترميماً بخبرات محلية تشرف عليها مديرية أوقاف حلب وبمشاركة أهالي الحي في إعادة إعمار مساجد مناطقهم إدراكاً منهم بأهمية رمزيتها وخصوصيتها التاريخية.

ولفتت رئيسة دائرة المشاريع السياحية بمديرية سياحة حلب المهندسة دانيا شاهين إلى مكانة حلب بين التراث والسياحة وتميزها بمسارات سياحية عدة، أهمها قلعة حلب التي تحوي وحدها مساراً مهماً لجذب السياح والتعرف من خلالها على تاريخ المدينة.

أوهانيس شهريان

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