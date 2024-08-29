الحرارة غداً توالي انخفاضها وأمطار متفرقة في المنطقة الساحلية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة غداً انخفاضها التدريجي في أغلب المناطق لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل أمطار متفرقة على المنطقة الساحلية، وسديمياً حاراً نسبياً في المناطق الغربية، أما ليلاً فيكون الجو معتدلاً بشكل عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المنطقة الساحلية وغربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..