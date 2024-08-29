الباحث محمود قرقورا يطلق كتابه التاسع عشر بعنوان الدوري السوري أهداف وهدافون

دمشق-سانا

حرص الباحث محمود قرقورا على إنجاز كتابه الجديد الدوري السوري أهداف وهدافون من 1967 حتى 2024 قبل بدء الدوري الكروي ليكون زاداً لكل مهتم ودليلاً لكل مختص.

مئتان وثمانٍ وثمانون صفحة ستثري المكتبة الرياضية المحلية والعربية تتضمن سيرة الهدافين على مدار النسخ الثلاث والخمسين التي اكتمل فيها الدوري.

فصول كثيرة استعرضها الكتاب، أولها فصل الهدافين لكل موسم على حدة وكيفية توزيع الأهداف، وهدافو المتوسط والهدافون التاريخيون لكل الأندية التي شاركت في الدوري السوري سابقاً وعددها خمسة وثلاثون نادياً والأكثر تسجيلاً بقميص نادٍ واحد، والهدافون الذين تجاوزوا حاجز 100 هدف وعددهم خمسة وهم: رجا رافع وعارف الآغا ومحمد الواكد وزياد شعبو وأحمد عميّر، واللاعبون الذين سجلوا في أكثر من موسم والأكثر زيارة لشباك أندية مختلفة والأكثر تسجيلاً بقمصان أندية مختلفة، والهدافون العشرة الأوائل للدوري السوري الأكثر تسجيلاً من علامة الجزاء.

ولأن الماضي لا ينفصل عن الحاضر فقد حرص المؤلف على تأريخ مسيرة بطل الدوري في السنوات الخمس الأخيرة استكمالاً لكتابه الأسبق الدوري السوري ومضات وأبطال الصادر عام 2019.

يشار إلى أن الكتاب برعاية الشركة الوطنية سيريتل وإخراج عمار الشيخ علي وسيكون متاحاً عبر تطبيقي الواتس والتلغرام.

محمد الخاطر

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