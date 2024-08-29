مع انتهاء الموسم… تسويق أكثر من 95 ألف طن قمح بدرعا

درعا-سانا

وصلت كميات القمح المسوقة إلى فرع المؤسسة السورية للحبوب بدرعا بنهاية موسم التسويق اليوم إلى أكثر من 95 ألف طن.

وأكد مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب المهندس أنور الفروان في تصريح لمراسل سانا اليوم أن مركزي الحبوب في مدينتي إزرع والصنمين استقبلا 95194 طناً من الأقماح الدوكمة والمعبأة بأكياس منذ الـ 21 من أيار الماضي حتى اليوم مع انتهاء عمليات التسويق رسمياً.

وأشار إلى أن فرع المؤسسة حول لفروع المصرف الزراعي التعاوني في درعا كتلة مالية بلغت 495 مليار ليرة سورية لصرف قيم الأقماح المسوقة للمزارعين.

بدوره ذكر مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني بمدينة درعا عبدالله عياش بتصريح مماثل أن فروع المصرف في درعا وإزرع والصنمين ونوى وخربة غزالة صرفت للفلاحين نحو407 مليارات ليرة حتى الآن من أثمان الأقماح المسوقة لفرع المؤسسة السورية للحبوب، مبيناً أن عمليات الصرف مستمرة حسب القوائم الاسمية الواردة من فرع المؤسسة.

وكانت الكميات المسوقة من القمح إلى فرع السورية للحبوب بدرعا بلغت في الفترة نفسها من العام الماضي 76831 طناً.

قاسم المقداد

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